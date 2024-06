Antonacci, Sfera Ebbasta e non solo: la squadra di calcetto ideale di Tananai

Tantissimi ricorderanno il tassista che, poco più di un anno fa, non aveva riconosciuto Tananai pur avendolo a bordo. Lo stesso è successo anche in una stazione di servizio, in autostrada, un episodio che è tornato virale in questi giorni sui social: “Ma quel video è vecchissimo, è di 2 anni fa, poco dopo il primo Sanremo”, ricorda l’artista, che poi aveva rimosso il post da TikTok su richiesta di un dipendente che temeva di perdere il lavoro. “Ora è ritornato in auge, ma non ce l’ho più io… Mi spiace per lui, ma non c’entro!”.