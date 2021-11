“Non so voi, ma io ho bisogno di tutti i colori”, ha confessato Nali in un post. “Non vedo l’ora di vivere una festa VERA come immagino e desidero da molto tempo, senza compromessi e senza mezze misure”, ha aggiunto. Quindi, il tour “NUDA10Club” partirà il 7 marzo 2022 dal Fabrique di Milano.