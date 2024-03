Annalisa inarrestabile: pioggia di Dischi di Platino per "Mon Amour" e "Sinceramente"

Anche altri brani si sono aggiudicati il doppio Platino, ossia "I p' me tu p' te" di Geolier e "Che t'o dico a fa" di Angelina Mango; "Gelosa" di Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè è invece salito a quota cinque Platini. "Rubami la notte" dei Pinguini Tattici Nucleari ne può vantare 4 e "Fiori di Chernobyl" di Mr.Rain sale a quota 3. Il primo Disco di Platino è stato invece raggiunto da "Click Boom!" di Rose Villain e un pezzo storico, cioè "Mi ritorni in mente" di Lucio Battisti. "Terra promessa" di Eros Ramazzotti e "L'odore del sesso" di Ligabue sono invece Disco d'Oro.