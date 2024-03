Annalisa premiata a Los Angeles: “Felice e orgogliosa di rappresentare l'Italia”

Ieri sera (6 marzo), in uno YouTube Theater di Los Angeles gremito di star internazionali per i Billboard Women in Music Awards, c'era anche Annalisa. In rappresentanza dell'Italia, la cantante di “Sinceramente” ha ricevuto il premio “Global Force” all'interno dell'evento che ogni anno riconosce le principali artiste che hanno lasciato il segno nella musica mondiale.