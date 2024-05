In tutto questo, per l’artista, i record si sono moltiplicati, uno dopo l'altro. Qual è il suo rapporto con i primati e come ci si sente a essere la prima in Italia a raggiungere certi traguardi? “Sono molto fiera di questi risultati, sono orgogliosa ed entusiasta perché arrivano dopo tanto impegno e sacrificio”, dice ai nostri microfoni. “Ma non mi pongo limiti, anzi: la sfida più grande è cercare sempre di fare meglio e superare me stessa, guardando il mio percorso da fuori, per migliorare sempre”.