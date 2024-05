Annalisa non si ferma mai: “Da quanto tempo non mangio a casa…”

Ieri è stata un’apoteosi. L’idea di avere un ospite a ogni tappa è nata per sottolineare l’entusiasmo per il mio primo tour nei palasport. Per questo motivo, ho sempre invitato un artista significativo per la mia storia personale e artistica, qualcuno che mi ha ispirato e mi ha dato qualcosa. Ieri ho voluto al mio fianco tanti artisti amici, alcuni che conosco da poco e altri da tempo: tutte persone che mi hanno ispirato nella vita.