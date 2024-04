A pochi giorni dall’annuncio del cast di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, la FIMI ha premiato quattro artisti che il 15 maggio saliranno sul nostro palco in piazza Duomo a Milano, a riprova del fatto che Radio Italia solomusicaitaliana porta fortuna. Annalisa ha ottenuto il quinto Disco di Platino per il singolo “Bellissima”, Angelina Mango il quarto per “Ci pensiamo domani”, Geolier e Ultimo il terzo rispettivamente per “I p’me, tu p’te” e “Rondini al guinzaglio”.