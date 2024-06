Angelina Mango: “Tiziano Ferro certezza della vita, Marco Mengoni bravissimo”

Nel suo primo album, Angelina si è trovata a collaborare con un altro Big assoluto della nostra musica, come Marco Mengoni presente nella canzone “Uguale a me”. Angelina ha spiegato: “Lavorare con lui è stata una grande possibilità. Mi ha insegnato che, se le cose nascono in maniera spontanea, è tutto più facile. Mi ha reso molto facile stare in studio perché lui è bravissimo”. È facile immaginare che la canzone possa essere tra i prossimi singoli di "Poké Melodrama".