Angelina Mango è già volata nella prima provvisoria top 5 del Festival di Sanremo 2024. Stasera (mercoledì 8 febbraio), è pronta a riportare “La noia” all’Ariston: canterà per nona, presentata eccezionalmente da Irama. Ma la kermesse è solo l’inizio di un 2024 che vedrà Angelina spesso sul palco e in cui dovrebbe arrivare tanta nuova musica… Ecco cosa ha svelato la giovane artista al nostro Presidente Mario Volanti, in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana dal Fuori Sanremo ING.