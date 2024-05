Angelina Mango risponde ancora all’intelligenza artificiale: “Prometto che…”

Angelina Mango sta per regalarci la sua prima esibizione in Italia, dopo la fantastica avventura in Svezia per l’Eurovision Song Contest. La cantante è piaciuta proprio a tutti, ma ora pensa già al nuovo album “Poké Melodrama” e ai prossimi concerti in Italia e in Europa: eppure, secondo ChatGPT, il successo del tour dipenderà da una cosa… Scopri tutto nella video-intervista #atupertu!