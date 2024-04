Angelina Mango: le canzoni del nuovo album e quando prova per l’Eurovision

Intanto per Angelina si avvicina il momento dell’Eurovision. In gara per l’Italia con “La noia”, la cantautrice assaggerà il palco di Malmö in Svezia giovedì 2 maggio alle ore 20:00 per la prima prova, della durata di mezz’ora. Per quel che riguarda la seconda prova, invece, Angelina tornerà a calcare il palco dell’Arena sabato 4 maggio alle 15:15 per venti minuti. Successivamente, saprà se la sua posizione di esibizione in finale sarà nella prima metà, nella seconda metà oppure (novità di quest’anno) soggetta a scelta della produzione. Il resto era già noto: semifinale in programma giovedì 9 maggio e finale sabato 11.