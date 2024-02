Angelina Mango, “La noia” vola in vetta: è il brano più trasmesso della settimana

“La noia”, Disco Italia fino a ieri su Radio Italia solomusicaitaliana, conquista per la prima volta la vetta dell’Airplay Radio, dopo la certificazione Oro già ottenuta nei giorni scorsi. Angelina ha festeggiato sui social l’ennesimo grande risultato, un nuovo traguardo che arriva a pochi giorni dal doppio sold out a Roma e Napoli per il suo tour autunnale in tutta Italia.