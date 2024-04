Angelina Mango: in arrivo il primo album Poké Melodrama

Angelina Mango ha proposto i primissimi singoli che ha pubblicato, come Formica, quelli che ha scritto da piccola e che per ora non ha inserito in alcun suo progetto, tra i quali Estranea, quelli con i quali si è fatta conoscere a tutti, come Voglia di vivere (presentato durante Amici) o La noia (vincitore di Sanremo 2024), e… un inedito che sarà contenuto in Poké Melodrama. Il nuovo pezzo si intitola Smile ed è nato in aereo durante un viaggio di ritorno da un appuntamento instore a Reggio Calabria.