Angelina Mango: guarda il video del nuovo singolo “Melodrama”

Intanto, sull'onda dell'esperienza internazionale dell'Eurovision Song Contest e dell'indimenticabile esibizione a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, domani (sabato 25 maggio), l’artista darà il via al suo tour estivo in Italia ed Europa con la prima tappa in Croazia, mentre fra ottobre e novembre sarà in tour nei club italiani ed europei. I biglietti per i concerti sono già disponibili.