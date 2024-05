Angelina Mango ha diffuso gli ingredienti del suo poké, come li ha definiti lei, che non sono altro che le canzoni del suo atteso album “Pokè Melodrama” in arrivo venerdì 31 maggio. In realtà la nostra Redazione aveva già svelato i titoli dei brani, quello che non si sapeva erano gli eventuali featuring che sono abbastanza da urlo.