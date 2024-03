Angelina Mango: “Dovremo accorciare La Noia per l’Eurovision…”

Angelina Mango arriva per la prima volta a Radio Italia Live dopo la vittoria a Sanremo e prima dell’Eurovision Song Contest. In vista di Malmö, la vincitrice del Festival dovrà accorciare “La Noia” per rispettare i 3 minuti di durata massima delle canzoni imposta dal regolamento della manifestazione. Nell’intervista con la nostra Redazione che ha preceduto Radio Italia Live, Angelina parla anche di viaggi e dei suoi prossimi progetti. “Io non mi fermo e poi scrivo”, ha detto lei senza spoilerare troppo. La puntata che la vede protagonista con il concerto nell’isybank Music Place va in onda alle 21 di venerdì 1 marzo su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia Tv.