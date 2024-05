Dopo Gazzelle, è il momento delle prove per Angelina Mango. Prima di prendere le misure del palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, la cantante, fresca di Eurovision, è passata ai microfoni di Mauro Marino e Manola Moslehi. Angelina ha ripercorso con loro il suo 2024 trionfale, iniziato con il successo a Sanremo e che continuerà con tante date in Italia e in Europa. Prima, però, è il momento della sua prima volta sul palco di #rilive.