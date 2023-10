Angelina Mango: Che t'o dico a fa', il nuovo singolo alla vigilia del tour nei club

Proprio da Napoli, tra pochi giorni prenderà il via la prima tournée nei club di Angelina Mango. Il suo “Voglia di vivere tour”, infatti, si aprirà con la data al Duel Club del 12 ottobre, già sold out per l'occasione. Il tour proseguirà in tutta Italia con altri sette live, molti dei quali hanno già fatto registrare il tutto esaurito.