Andrea Bocelli canterà l’inno di Mameli prima del Gran Premio di Monza

Solo pochi mesi fa, Bocelli aveva cantato il “Nessun dorma” per un’altra importantissima occasione, il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. In passato, il tenore aveva già incontrato la sovrana e, dopo la sua scomparsa, ha voluto ricordarla sui social, definendola una donna straordinaria e una delle figure chiave della storia contemporanea. “È stato un privilegio avere l'opportunità di cantare per Sua Maestà la Regina Elisabetta in diverse occasioni e di conoscerla anche a livello umano”, si legge sui suoi canali social. “Abbiamo perso un caposaldo carismatico della società, per l'Occidente e non solo”.