Un Natale in famiglia: l’album di Andrea Bocelli coi figli Matteo e Virginia

“La famiglia è tutto per noi, soprattutto a Natale”, recita il loro messaggio, “Quest'anno condividiamo la colonna sonora del Natale a Casa Bocelli nel nostro primo album di famiglia. Abbiamo tutti scelto i nostri preferiti di Natale tra cui Away in a Manger, Happy Xmas (War Is Over), Feliz Navidad, Have Yourself a Merry Little Christmas e il nostro nuovo singolo, The Greatest Gift”.