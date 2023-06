Anche Tananai e Ultimo (con Totti) erano a vedere Vasco a Roma

Lo stesso Ultimo si è ripreso sugli spalti, al fianco di un altro romano doc, come Francesco Totti. Possiamo dire che, per il giovane cantante, è stato un piccolo sopralluogo nello stesso stadio che, tra poche settimane, riempirà lui con la sua musica: “In bocca al lupo, ora lo lascio a te!”, gli dice lo stesso Vasco, in un frammento dell’incontro che Niccolò ha condiviso con emozione, insieme a al momento dell’abbraccio tra i due.