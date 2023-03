Marco Mengoni (vincitore del Festival di Sanremo 2023 e rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest 2023) è presente nella lista (resa nota oggi, giovedì 30 marzo) con Caro amore lontanissimo, scritto da Sergio Endrigo e Riccardo Sinigallia. Il singolo è tra le musiche della pellicola Il colibrì, in lizza pure per la miglior sceneggiatura non originale, il miglior trucco e il David Giovani.