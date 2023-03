A Elodie il Premio Silvana Mangano del Bifest: miglior attrice rivelazione

Per Elodie, dopo il Sanremo con “Due” e l’album “Ok. Respira”, c’è un altro successo: il Bifest ha premiato la cantante 32enne con il Premio Silvana Mangano come miglior attrice rivelazione. Infatti ha debuttato al cinema recitando in “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, il film che ha tra le musiche la sua canzone "Proiettili", scritta da Elisa, Joan Thiele ed Emanuele Triglia e candidata ai David di Donatello come miglior canzone originale. “Ti mangio il cuore” è stato presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, di cui Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale. Durante la serata Elodie ha a sua volta anche premiato Luigi Lo Cascio.