Ana Mena: dalla collaborazione con Dargen D'Amico nasce "Cinema Spento"

L'attrice e cantante spagnola Ana Mena torna oggi (venerdì 24) su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV con il nuovo singolo "Cinema Spento", stavolta realizzato insieme a Dargen D'Amico. A soli 27 anni, Ana Mena può infatti già vantare numerose collaborazioni: con Fred De Palma per “D’estate non vale”, “Una volta ancora” e "Melodia Criminal", con Rocco Hunt per "A un passo dalla luna" e "Un bacio all'improvviso", con Federico Rossi per "Sol y Mar" e con Guè per "Acquamarina".