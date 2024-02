Amadeus: ecco perché non indossa alcuni colori

Il presentatore ha poi svelato di aver dato suggerimenti a Marco Mengoni, che domani sera (martedì 6 febbraio) lo affiancherà sul palco dell’Ariston, e a Giorgia, che lo raggiungerà invece (mercoledì 7 febbraio). “Chi di mestiere fa il cantante, come Marco Mengoni e Giorgia, magari ti chiede qualche consiglio in più, ma sia Marco che Giorgia sono talmente amati, talmente simpatici, che in realtà i consigli non ci sono se non quello di divertirsi e di essere assolutamente se stessi”, ha concluso.