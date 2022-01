Amadeus, Baglioni, Ruggeri e Al Bano nei voti per il Quirinale

Per il resto, anche nel secondo giorno di votazioni per il Presidente della Repubblica, sulle schede dei grandi elettori, sono continuati ad emergere nomi insoliti per il Quirinale: sono comparsi cantanti come Claudio Baglioni, Al Bano e Enrico Ruggeri, che ha commentato così l'accostamento a Mario Draghi: "Un bel derby… (Grazie del pensiero, ma devo andare in tour…)".