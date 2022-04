“Che ve devo dì!? Non c’è classifica, certificazione o riconoscimento che tenga. Il mio più grande motivo d’orgoglio è e sarà sempre avere la possibilità di esibirmi di fronte a voi, di sentirvi cantare le mie canzoni; ed è quello che faremo quest’estate, tre anni dopo il mio ultimo concerto. Grazie per il vostro amore, per la vostra fiducia, per il vostro sostegno. Ci vediamo lì… dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano”, ha scritto il cantautore romano annunciando che per i live del 30 giugno a Modena e del 7 luglio a Pescara. non ci sono più biglietti. Ad oggi i sold out quindi sono diventati 7.