Alessandra Amoroso: “Un amore Mezzo Rotto non si può aggiustare”

Alessandra Amoroso è tra le protagoniste di questa estate in musica con “Mezzo Rotto”, che rappresenta la sua prima collaborazione con BigMama. Nel backstage di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza del Plebiscito a Napoli, Alessandra ha giocato con la nostra Redazione spiegando quali cose mezze rotte vale la pena aggiustare e quali no. La cantante salentina ha anche raccontato di canzoni come piccoli miracoli e, visto che è sempre in giro, anche dei suoi trucchi per preparare la valigia perfetta.