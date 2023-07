Alessandra Amoroso non riesce a resistere troppo lontano dalla musica. In un’estate OFF da concerti, in cui si parla di lei soprattutto per vicende di cuore, la cantante ha raggiunto i suoi amici Boomdabash sul palco del Parco Gondar di Gallipoli. Non appena il pubblico l’ha vista, è stato tripudio generale e i video lo testimoniano.