“Notti blu” non potrà mancare dal vivo nei palasport, dove Alessandra farà ballare il pubblico così come balla lei nel videoclip del brano, diretto da Lorenzo Catapano e già nelle prime 15 tendenze musicali di YouTube. Per le strade di Roma o sotto la pioggia, come recita anche il testo della canzone, l’artista si gode le sonorità dance in una suggestiva “notte blu”.