Questi concerti speciali prenderanno proprio il nome del docufilm uscito da poco e dedicato al cantante, “Ragazzi Madre – L’Iliade”. I biglietti saranno disponibili dalle 14.00 di domani, mercoledì 3 gennaio. Ad annunciarlo è stato il cantante sui suoi profili social, in un video che lo mostra letteralmente con le “farfalle nello stomaco”. Sempre sui social, Achille Lauro si è immortalato insieme a Guè, in uno scatto che promette altre grandi sorprese per il 2024.