Achille Lauro, arriva il suo "Ragazzi Madre - L'Iliade"

A riguardo, Lauro ha detto: “Dieci anni folli di noi. La nostra grande guerra. Pochi conoscono davvero quello che è stato e il valore che hanno per me quelle radici. Non mi sono scordato mai neanche un giorno chi sono e dove sono cresciuto. So che vuol dire sentirsi nulla e sarò sempre dalla parte degli ultimi. Gli ultimi a sentirsi amati, gli ultimi al mondo, gli ultimi ribelli.” e ancora “Amo questo docufilm perché fa capire cosa c’è dietro davvero. Oggi guardo la periferia con gli occhi di chi ne conosce le conseguenze. Quando un giorno ti svegli e l’unica cosa che puoi fare è dirti: ‘È il momento di diventare adulti’. Per tutti quelli che ci sono sempre stati, per tutti i nuovi, per tutti quelli come me. Questo docufilm chiude un cerchio, e il 2024 sarà Epico. Vi aspetto”.