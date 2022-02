Achille Lauro: ecco Lauro - Achille Idol Superstar e il live nel Metaverso

Dalla ballad delicata “Fiori rosa” alla più graffiante “Ricordi d'inverno”, dal rock di “Rolling Stones” e dal classico blues “Sexy boy” fino alle parole in musica di “Foxy”: il processo creativo subìto da questi brani - tra le mura di uno studio costruito per l’occasione sull’isola di Albarella, casa dell’artista per più di cinque mesi - ha richiesto un lungo tempo di lavorazione, anche per cercare un respiro internazionale.