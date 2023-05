Entrambi gli artisti sono molto legati alla città di New York, per motivi diversi. Achille Lauro, per esempio, ha avuto modo recentemente di parlare ai più giovani direttamente dal Palazzo di vetro dell’ONU: “Sono stato fortunato, perché il progetto iniziato con il singolo ‘Che sarà’ si è concluso lì”, ha raccontato nella nostra rubrica #atupertu. “Sono contento di confrontarmi con le nuove generazioni. Credo che in Italia siamo poco educati al ‘Tutto è possibile’, quindi è giusto che qualcuno si confronti con i ragazzi su questo tema”. Anche Rose Villan, che ha scelto la Grande Mela come luogo in cui vivere per ben 14 anni, non può che essere d’accordo: “È un posto dove tantissime generazioni e culture si incontrano: artisticamente e creativamente, New York è pazzesca”.