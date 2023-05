Achille Lauro e Rose Villain, esce oggi il video ufficiale di "Fragole"

Il videoclip ufficiale di "Fragole" è fuori da lunedì 15 maggio e in rotazione su Radio Italia Tv da martedì 16. Achille Lauro e Rose Villain hanno scelto un contesto bucolico per accompagnare in immagini le note del loro nuovo singolo. Il frame iniziale riporta a un vero e proprio déjeuner sur l’herbe dove Achille Lauro è disteso sul prato insieme a eteree ninfe rurali tra fiori, conigli bianchi, ceste di fragole e bottiglie di champagne. Lauro ha rassicurato che i coniglietti sono stati rispettati e, a fine riprese, adottati dall’associazione La voce dei conigli.