Il 25 settembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, si terrà una serata speciale in memoria di Stefano D’Orazio, a due anni dalla sua scomparsa, che vedrà sul palco i suoi amici di sempre: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si ritroveranno infatti per omaggiare l’ex batterista dei Pooh insieme a tanti ospiti. I biglietti per assistere all’evento sono già disponibili.