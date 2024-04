22 anni senza Alex Baroni: il ricordo di Eros Ramazzotti

Alex Baroni, figlio di un fisico e di una matematica, nacque il 22 dicembre del 1966 a Milano. Iniziò a coltivare la sua passione per la musica intorno ai 17 anni, riuscendo poi a trasformarla in un lavoro. Divenne corista di Eros Ramazzotti, Ivana Spagna e altri artisti. Si affermò come cantante nel 1997, partecipando a Sanremo nella Categoria Giovani con il singolo Cambiare. Non vinse, ma si aggiudicò il Premio come Miglior Voce del Festival e il Premio Volare.