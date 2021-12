Il nuovo album di Eros Ramazzotti, in lavorazione da tempo, vedrà la luce l’anno prossimo. La conferma è arrivata in questo video montato sulle note di “Se bastasse una canzone”. La clip si chiude con un messaggio in 3 lingue, inglese, italiano e spagnolo, che dà ai fan la bella novità. Con questo annuncio, Eros ha augurato Buon Natale e felice anno nuovo a tutti.