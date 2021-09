Francesca Michielin ha invece ricordato come quell'11 settembre 2001 coincidesse con il suo primo giorno di scuola: “Tornai a casa raggiante ma quell'entusiasmo durò poco perché da quel pomeriggio la memoria di ogni persona cambiò per sempre. Non riesco neanche a immaginare il dolore delle famiglie delle vittime, non riesco neanche a immaginare la paura che hanno vissuto i cittadini di New York”. L'artista ha poi aggiunto che 20 anni dopo rimane una ferita lacerante e un sacco di lavoro da fare ancora per il dialogo e la pace.