“Una. Nessuna. Centomila” sostiene il centro antiviolenza “CADMI”

Con “Una. Nessuna. Centomila”, queste grandi artiste italiane hanno donato 200mila euro derivanti a CADMI, per dare un aiuto concreto e importante a tutte le donne con un vissuto legato alla violenza. CADMI è la prima casa per donne maltrattate, nato in Italia, nel 1986. Da allora rappresenta il punto di riferimento per tutte le donne che subiscono violenza.