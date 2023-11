“Una Nessuna Centomila – in Arena”: nuova data e nuovo artista sul palco

È finalmente arrivata la nuova data di “Una Nessuna Centomila – in Arena”: il concerto contro la violenza sulle donne si terrà sabato 4 maggio 2024 all'Arena di Verona. L'evento era stato rimandato per motivi di salute legati alla Direttrice Artistica Fiorella Mannoia, che nel frattempo si è rimessa in forma.