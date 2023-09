Negramaro live all'Arena di Verona: un concerto ricco di dediche e ringraziamenti

Giuliano Sangiorgi ha aperto lo show, cantando Fino all'imbrunire: il verbo "tornare", presente all'inizio di quasi tutte le strofe della canzone, ha dato la possibilità al frontman di invitare le persone a "tornare" ad amare il mare, inteso come via utilizzata dai migranti per lasciare il loro Paese e raggiungerne un altro (o almeno si spera, viste le tragedie passate e presenti). "Che il mare torni a essere vita e non un cimitero liquido", ha infatti detto per poi aggiungere il verso che dà il titolo a un brano di Lucio Dalla: "Come è profondo il mare".