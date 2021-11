"The Best Movie Soundtracks - Vol. 1": il nuovo album di Bruno Santori

Prodotto da Bruno Santori, supportato da un team di eccezione formato dal Maestro Silvio Fantozzi, Giorgio Tramacere e il Maestro Marco Noia per la BIG Music Classic, distribuito dalla Smilax Publishing e Self Distribuzione, l’album propone 12 tracce:

1. E.T. The Extra-Terrestrial – Adventures On Earth

2. Star Wars – Main Title

3. Gladiator – Medley

4. Harry Potter – Hedwig’s Theme

5. Hook – The Flight To Neverland

6. 007 – Medley

7. Star trek – Medley

8. Evita – Medley

9. Spiderman – Medley

10. The Patriot

11. Raiders Of The Lost Ark – Raiders March

12. Jingle Bells Forever