“Ora ti canto il mare”: il nuovo singolo dei Negramaro esce venerdì

Il gruppo sarà in tour la prossima primavera, a partire dal 10 marzo: i biglietti per i concerti sono già disponibili. Nel frattempo, la prima occasione per vedere i Negramaro live è il 17 settembre all’Arena di Verona in occasione di Heroes, il festival musicale di cui Radio Italia è radio ufficiale, dove saranno protagonisti di un set inedito di 20 minuti, che sarà un assaggio dello show del prossimo anno.