“Occhi rossi”: il nuovo singolo di Coez su Radio Italia. Guarda il video!

Da oggi su Radio Italia solomusicaitaliana potete ascoltare “Occhi rossi”, il nuovo singolo di Coez che fa parte dell’album “Volare”. Si tratta di una delle tracce più intime del disco, in cui il cantautore si rivolge direttamente a una ragazza con cui ha avuto una relazione in passato e per cui prova ancora stima e affetto nonostante la storia sia finita. La melodia del brano è molto dolce e culla l’ascoltatore attraverso le parole dell’artista.