“La dolce vita” è ancora prima in classifica e conquista anche Alvaro Morata

“La dolce vita”, pubblicata il 3 giugno come pezzo per l’estate, è la canzone più acquistata per la terza settimana consecutiva. Mentre il suo video ufficiale viaggia spedito verso i 10 milioni di visualizzazioni, il brano piace a tutti: lo ballano i più piccoli, compresi i figli di Fedez e Chiara Ferragni, ma anche i più anziani, come dimostra il filmato condiviso dal rapper che mostra una simpatica coreografia registrata in una casa di riposo.