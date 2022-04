“Io parto, quando torno torno”: Emma inizia i lavori per il nuovo album

“Io parto. C'È UN NUOVO DISCO DA SCRIVERE. Quando torno torno”, ha scritto Emma sul suo profilo Instagram per annunciare ai suoi fan che la partenza dei lavori per il nuovo disco. Proprio ieri (lunedì 4 aprile) la cantante aveva scritto in un post di avere già delle cose nuove nella testa e di avere molta voglia di dare loro forma.