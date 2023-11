“Il concerto”: il nuovo album live di Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Mentre è ancora in corso il gran finale del loro tour nei palasport, Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno annunciato la prossima uscita del nuovo album “Il concerto”. All’interno del disco ci sarà una selezione di 17 canzoni, registrate in presa diretta durante alcune delle tappe di questa loro lunghissima e memorabile tournée insieme, che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale. Tutti gli arrangiamenti dei brani sono originali e sono nati durante questo indimenticabile viaggio live.