"Il Boom" di Jovanotti: il nuovo brano con vista sul Jova Beach Party 2022

Il lancio di Jovanotti per il Jova Beach Party 2022 sarà "Il Boom": è la nuova canzone in onda su Radio Italia solomusicaitaliana il 19 novembre, ad accompagnare la presentazione dell'intero progetto. È il primo brano di "una marea": "Un pezzo futurista, rapido" di Lorenzo per la sua "tribù che balla" in attesa dei concerti.