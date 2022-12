"I nostri cuori sono pieni di dolore": gli Stadio salutano così Giovanni Pezzoli

Giovanni Pezzoli era stato colpito da un grave malore nella notte tra il 24 e 25 marzo del 2016, poco dopo la vittoria degli Stadio a Sanremo, mentre si trovava in vacanza in montagna. Lo scorso giugno era tornato a far preoccupare i fan, per poi rassicurarli a dicembre. “Oggi è un gran giorno perché finalmente sono riuscito a camminare. Sembra una sciocchezza ma è un grande risultato. Per suonare la batteria forse ci vorrà ancora un po’ di tempo”, aveva postato.